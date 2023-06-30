СМИ: за ночь беспорядков во Франции было подожжено около 500 зданий и более 550 машин

По сведениям газеты Le Parisien, в общей сложности в стране было зафиксировано около 4 тыс. пожаров

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Радикальные манифестанты в ночь на пятницу подожгли около 500 зданий по всей Франции и более 550 автомобилей. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По состоянию на 7:00 (8:00 мск), отмечает радиостанция, по всей стране было подожжено около 500 зданий. В стране за прошедшую ночь также было подожжено "565 автомобилей и 21 автобус", добавила RTL.

В свою очередь газета Le Parisien указала, что в общей сложности в стране было зафиксировано около 4 тыс. пожаров, при этом огнем, по ее сведениям, повреждены более 1,9 тыс. автомобилей.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes-Benz 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.