Польские госорганы не сообщали посольству РФ о задержании хоккеиста

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина РФ, обвинив его в шпионаже в пользу России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Польские правоохранительные органы не информировали посольство РФ в республике о задержании по обвинению в шпионаже россиянина, входившего в хоккейную команду первой лиги. Об этом сообщило в пятницу ТАСС российское дипломатическое представительство.

"В посольство до настоящего момента не поступала информация из польских правоохранительных органов о задержании российского гражданина", - указали дипломаты РФ.

Ранее польская прокуратура сообщила, что Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина РФ, спортсмена и хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу России. Подчеркивается, что это уже 14-й задержанный из числа якобы существующей в республике российской шпионской сети.