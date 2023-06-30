30 июня, 09:42
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посла Франции в Азербайджане вызвали в МИД из-за слов Макрона о давлении на Баку

Как сообщило агентство Trend, Анн Буайон сослалась на отсутствие у нее какой-либо информации по этому поводу

БАКУ, 30 июня. /ТАСС/. Посол Франции в Баку Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана, сообщило в пятницу агентство Trend со ссылкой на дипломатический источник.

"Буайон вызвали для дачи разъяснений относительно заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о "давлении на Азербайджан" в связи с переговорами между Баку и Ереваном. До посла довели позицию Баку, которая заключается в том, что опубликованные в армянских СМИ слова Макрона должны быть официально подтверждены или опровергнуты", - сообщило издание.

Французский посол, по данным агентства, сослалась на отсутствие у нее какой-либо информации по этому поводу.

В четверг на встрече с армянской общиной Марселя президент Франции Эмманюэль Макрон, как сообщили армянские СМИ, обещал оказывать на Ильхама Алиева больше давления в вопросе урегулирования отношений с Арменией. "Я продолжу свои усилия, даже если остаюсь почти единственным членом международной семьи с такой повесткой дня", - цитировали Макрона армянские издания. 

Теги:
АзербайджанАрменияФранцияМакрон, ЭмманюэльСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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