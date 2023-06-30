Замглавы МИД Британии подал в отставку из-за несогласия с экологической повесткой Сунака

Зак Голдсмит заявил, что не видит смысла в пребывании на посту из-за незаинтересованности правительства в защите окружающей среды

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании Зак Голдсмит, курировавший отношения с заморскими территориями, странами Содружества и вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды, подал в отставку из-за несогласия с экологической повесткой премьер-министра Риши Сунака.

"Для меня было привилегией иметь возможность изменить ситуацию [в сфере защиты окружающей среды], поскольку я был привержен этой теме столько, сколько себя помню. Однако апатия нынешнего правительства перед лицом самого крупного вызова, с которым мы сталкиваемся, лишает смысла мое дальнейшее пребывание на своем посту. Таким образом, я с неохотой ухожу с должности", - написал Голдсмит на своей странице в Twitter.

Он занимал пост замглавы британского МИД с 22 сентября прошлого года, когда был сформирован кабинет предыдущего премьер-министра Лиз Трасс. После прихода к власти Сунака Голдсмит согласился продолжить свою работу. При этом в период с июля 2019 года по сентябрь 2022 года в правительстве другого бывшего премьера Бориса Джонсона он занимал должность замминистра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

В опубликованном письме на имя Сунака Голдсмит указал, что "пришел в ужас" после того, как правительство "шаг за шагом стало отказываться от своих обязательств" в деле защиты окружающей среды. "Что вызывает еще большую обеспокоенность, так это то, что Великобритания ушла с международной сцены и отказалась от лидерства в вопросе климата и [защиты] природы. Часто мы просто отсутствуем на ключевых международных форумах. Только на прошлой неделе вы предпочли посетить вечеринку с участием медиамагната вместо того, чтобы приехать на важный саммит по защите окружающей среды в Париже", - подчеркнул он.

Голдсмит добавил, что правительство Великобритании не собирается выполнять свое обещание направить £11,6 млрд ($14,7 млрд) на реализацию мер по борьбе с изменением климата и охране окружающей среды в мире. "Проблема не в том, что правительство враждебно к окружающей среде. Просто вы, премьер-министр, не заинтересованы", - заключил он.