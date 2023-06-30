Посол Ирана в РФ сообщил, что министр культуры республики прибудет в Москву

Мохаммад Мехди Эсмаили откроет Дни иранской культуры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили прибудет в Москву, чтобы открыть Дни иранской культуры. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"С учетом того, что это важное событие (Дни иранской культуры в России - прим. ТАСС) министр культуры Исламской Республики Иран лично совершит визит в Москву с тем, чтобы открыть эти дни, - сказал он. - Он вместе с уважаемым министром культуры РФ откроет выставку, а также проведет встречи с представителями российской власти. Он будет принимать участие в этих мероприятиях, когда будет позволять график".

Посол указал, что в рамках Дней иранской культуры в Москве будут организованы выставка ковров, показ фильмов иранских режиссеров, концерт иранского национального оркестра, а также виртуальный туризм по достопримечательностям республики. Фестиваль пройдет в столице с 4 по 8 июля.