Депутаты от бывшей партии "Шор" продолжили бойкот работы парламента Молдавии

Бойкот не отразится на деятельности парламента, так как у партии "Шор" было всего 6 из 101 мандата, в то время как у правящей партии их 63

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Депутаты избранные в парламент Молдавии от запрещенной ныне партии "Шор" продолжили бойкот работы законодательного органа, протестуя против "произвола властей". Об этом сообщила пресс-служба политического объединения.

"Депутаты от Партии действия и солидарности и президент Майя Санду представляют собой мутный режим и опасность для Молдавии. Они действуют в ущерб национальным интересам и гражданам, они захватили судебную систему и государственные учреждения, которые используют в качестве политической дубины против политических оппонентов, особенно против партии "Шор", которую они объявили неконституционной. Репрессии, обыски, шантаж, угрозы, аресты, применяемые в отношении оппозиции, являются красноречивыми доказательствами в этом отношении. Мы продолжаем свой бойкот", - говорится в распространенном сообщении.

Бойкот не отразится на деятельности парламента, так как у "Шор" было всего 6 из 101 мандата, в то время как у правящей партии их 63.

В Молдавии прошлым летом начались организованные партией "Шор" массовые протесты с требованием отставки Санду, правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власти ответственность за тяжелый экономический кризис. В свою очередь Санду обвинила партию в незаконном финансировании, в попытке государственного переворота и в планах "саботирования проевропейского курса страны". Позже Конституционный суд Молдавии запретил деятельность партии, но депутаты сохранили мандаты и действуют как независимые парламентарии.

На этой неделе лидер партии Илан Шор заявил о формировании нового политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация", к которому уже присоединились две непарламентские партии. Политик рассказал, что деятельность блока нацелена "на продолжение реализации социальных, экономических и инфраструктурных проектов, инициированных партией "Шор".