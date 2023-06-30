CNN: использование активов РФ для Украины может подорвать доверие инвесторов к ЕС

Европейский чиновник считает, что для минимизации рисков необходимо координировать шаги с Группой семи

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Зарубежные инвесторы могут усомниться в безопасности своих активов в ЕС, если замороженные российские средства будут использованы для восстановления Украины. Об этом телеканалу CNN заявил в пятницу один из высокопоставленных европейских чиновников.

По его словам, передача замороженных российских активов Киеву может обернуться для ЕС "непредвиденными последствиями". "Те, у кого есть деньги, могут подумать: "А что если я однажды окажусь в списке?", - сказал чиновник. Он считает, что для минимизации рисков необходимо координировать шаги с Группой семи (G7).

Еврокомиссия (ЕК) с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачи их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около 200 млрд евро активов ЦБ РФ и порядка 24 млрд евро частных средств.