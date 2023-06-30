30 июня, 10:11
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД Армении: ключевые пункты соглашения между Ереваном и Баку еще требуют проработки

Речь идет о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, отводе войск и создании международного механизма диалога Баку - Степанакерт

ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Несколько ключевых пунктов мирного соглашения между Ереваном и Баку требуют дальнейшей проработки. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Речь идет о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, отводе войск и создании международного механизма диалога Баку - Степанакерт", - отметила она.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров на этой неделе в США министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, говорится, что стороны "достигли согласия еще по нескольким статьям проекта соглашения". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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