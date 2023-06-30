СМИ: будущее "Вагнера" усиливает тревогу Испании по поводу Сахеля

По данным газета La Vanguardia, ЧВК поспособствовала сдерживанию в регионе распространения террористических группировок, что является одной из серьезных угроз для национальной безопасности Испании

МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Испании с тревогой следит, какие последствия может иметь попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России на регион Сахель, учитывая нахождение испанских военных в некоторых африканских государствах. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

По ее версии, ЧВК "Вагнер" поспособствовала сдерживанию в регионе распространения террористических группировок, что является одной из серьезных угроз для национальной безопасности Испании. Согласно военным источникам издания, сейчас существует неопределенность в отношении будущего сил королевства в Африке. Так, испанские военные присутствуют в Мали, Сенегале, Сомали и ЦАР.

Министр обороны Маргарита Роблес заверяла, что Мадрид будет действовать сообща со своими европейскими союзниками. Военные источники газеты говорят, что, если ЧВК "Вагнер" прекратит действовать в регионе, вывод испанских солдат "станет намного ближе".

Как заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о нахождении ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется напрямую контрактами африканских стран с этой компанией. Кроме того, по словам главы МИД РФ, судьба договоренностей африканских стран с формированием зависит от заинтересованности правительств этих государств в такой форме сотрудничества.