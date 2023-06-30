В Брюсселе после беспорядков арестовали более 60 человек

Полиция задержала 47 несовершеннолетних и 16 взрослых

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Бельгийские полицейские арестовали 64 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших в Брюсселе в четверг вечером. Об этом в пятницу сообщила бельгийская газета Soir со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным правоохранительных органов, молодые люди собирались во многих районах города, чтобы "поиграть в кошки-мышки с полицией". В результате 47 несовершеннолетних и 16 взрослых были задержаны и помещены под административный арест. Еще один несовершеннолетний нарушитель был помещен под стражу в суде, сообщает Soir.

Как уточняет газета, особенно напряженной была обстановка в районе Аннессенс и Южного вокзала, где было сосредоточено большое количество полицейских. Нарушители жгли костры и машины, пытались забаррикадировать проезд скутерами и картонными коробками. Как сообщает полиция, были приняты незамедлительные меры по устранению нарушений и к полуночи обстановка стабилизировалась.

Местные власти сообщали ранее об инцидентах в другой коммуне столичного региона - Эттербек, где проживают выходцы из Турции и Марокко.

Франкоязычное сообщество Бельгии, к которому относятся и большинство выходцев из Северной Африки, традиционно чутко реагирует на происходящее во Франции. Это не первый случай, когда разворачивающиеся в соседней стране беспорядки перекидываются на бельгийскую территорию, как было, например, с движением "желтых жилетов" в 2018 году.

Уличные беспорядки начались во Франции 27 июня после убийства полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes в Нантере. Волнения быстро перекинулись на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.