30 июня, 10:04

Шольц встретится с Макроном в Берлине 3 июля

Заявлений для прессы не предусмотрено, отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 3 июля, проведет в Берлине встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который посетит Германию в рамках государственного визита. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, в программе прогулка по реке Шпрее на теплоходе и посещение площади Паризер-плац перед Бранденбургскими воротами. Подробностей он не привел. "Заявлений для прессы не предусмотрено", - сказал Хебештрайт.

Ранее пресс-служба президента Франка-Вальтера Штайнмайера сообщила, что Макрон 2-4 июля посетит страну по приглашению германского президента. 

Теги:
ГерманияФранцияМакрон, ЭмманюэльШольц, Олаф
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