В Елисейском дворце заявили, что Макрон рассмотрит любые меры для восстановления порядка

Исключений нет, отметил представитель администрации французского лидера

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов к любым мерам для восстановления правопорядка в стране, охваченной уличными беспорядками. Об этом сообщил в пятницу телеканалу BFM представитель Елисейского дворца.

"Президент готов рассмотреть любые меры для поддержания порядка, - сказал представитель администрации французского лидера. - Исключений нет".

Как указали в Елисейском дворце, глава государства "ожидает конкретных предложений на этот счет от премьер-министра Элизабет Борн и министра внутренних дел Жеральда Дарманена".

Ранее Борн заявила, что власти рассматривают все варианты реагирования на сложившуюся ситуацию для восстановления порядка. По словам министра-делегата по вопросам жилищной политики Оливье Клейна, президент Франции может объявить чрезвычайное положение.

Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения.

В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. В ходе беспорядков в ночь на пятницу было задержано 667 человек, пострадало 249 полицейских и жандармов. По данным СМИ, среди участников погромов много молодежи, в том числе в возрасте 14-18 лет.