Атомный авианосец Ronald Reagan ВМС США завершил визит во Вьетнам

Визит, как отмечает газета Tiền Phong, был приурочен к отмечаемому в этом году Вьетнамом и США десятилетию установления отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами

ХАНОЙ, 30 июня. /ТАСС/. Атомный авианосец Ronald Reagan ВМС США завершил пятидневный визит во Вьетнам и покинул в пятницу центральный порт Дананг. Об этом сообщила онлайн-версия газеты Tiền Phong.

Визит, как отмечает издание, был приурочен к отмечаемому в этом году Вьетнамом и США десятилетию установления отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами. Во время пребывания авианосца в Дананге американские моряки провели серию культурных и спортивных мероприятий, в том числе концерт оркестра ВМС США и кулинарный обмен с участием поваров из состава экипажа Ronald Reagan и вьетнамских поваров из Дананга. Американские военные также нанесли визиты вежливости руководителям городского Народного комитета (мэрии) Дананга и командованию 3-го военно-морского района Вьетнамской народной армии.

Комментируя визит авианосца, МИД СРВ заявил, что заход Ronald Reagan во Вьетнам - "обычный дружеский обмен". В последнее время Вьетнам принимал многие военные корабли из других стран. "Посещение Вьетнама авианосцем ВМС США - одно из таких мероприятий", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Фам Тху Ханг.

Ronald Reagan стал уже третьим по счету авианосцем США, который посетил Вьетнам после окончания войны в 1975 году. Первым в марте 2018 года стал авианосец Carl Vinson, а в марте 2020 года Дананг посетил авианосец Theodore Roosevelt.

За годы американской войны во Вьетнаме 3 млн вьетнамцев погибли, более 4 млн стали инвалидами или пострадали от применявшихся армией США химикатов.