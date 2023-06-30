Военные Республики Корея и США провели учения авиации со стратегическим бомбардировщиком

Как указали в Сеуле, учения "демонстрируют твердую решимость США и Республики Корея укреплять совместную обороноспособность"

СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Республики Корея и США в пятницу провели совместные учения авиации в воздушном пространстве Корейского полуострова с привлечением стратегического бомбардировщика B-52H. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.

"Республика Корея и США в пятницу провели совместные учения в связи с развертыванием американского стратегического бомбардировщика на Корейском полуострове. В этих маневрах в небе над Корейским полуостровом с нашей стороны приняли участие истребители F-35A и KF-16, с американской - F-16 и F-15E", - информировали в южнокорейском министерстве.

Южнокорейские власти напомнили, что 16 июня американская атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами, вошла в порт города Пусан. Отмечается, что данные меры принимаются в соответствии с решением увеличить "видимое присутствие американских стратегических средств" в регионе.

Как указали в Сеуле, учения авиации "демонстрируют твердую решимость США и Республики Корея укреплять совместную обороноспособность". Благодаря тренировкам улучшается взаимодействие между южнокорейской стороной с ее обычным, но высокотехнологичным вооружением и военными США, в распоряжении которых есть "средства расширенного сдерживания, в том числе ядерные".

Министерство обороны указало, что намерено добиться реализации концепции "мир посредством силы", основанной на подавляющем военном превосходстве союзников.