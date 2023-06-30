В Белоруссии за месяц возбудили 18 дел за незаконный ввоз травматического оружия

В Генпрокуратуре страны уточнили, что оборот огнестрельного травматического оружия и патронов, за исключением их транзитного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссии, с разрешения органов внутренних дел, запрещен

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии за последний месяц возбудили 18 уголовных дел за незаконный ввоз в страну огнестрельного травматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"За последний месяц в отношении 9 лиц возбуждено 18 уголовных дел в связи с незаконной перевозкой огнестрельного оружия травматического действия и его перемещением через государственную границу Республики Беларусь", - отметили в прокуратуре. В ведомстве пояснили, что указанные преступления относятся к категории тяжких, в отношении правонарушителей применены меры пресечения.

В Генпрокуратуре уточнили, что оборот огнестрельного травматического оружия и патронов, за исключением их транзитного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссии, с разрешения органов внутренних дел, запрещен. При этом в ведомстве обратили внимание, что на территории других государств эти правоотношения могут регулироваться в ином порядке.

В частности, в России так называемое травматическое оружие законодательно отнесено к оружию самообороны. "Таким образом, разрешенное на территории Российской Федерации для гражданского оборота огнестрельное оружие травматического действия запрещено для оборота на территории Республики Беларусь", - отметили в Генпрокуратуре.