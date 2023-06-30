30 июня, 11:04

Иран ждет финальных замечаний РФ по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве

Как заявил посол Ирана в России Казем Джалали, далее этот документ пойдет на подпись высших должностных лиц государств, а потом должен будет получить ратификацию в парламентах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тегеран ожидает от Москвы внесения конечных поправок и замечаний в договор о всеобъемлющем сотрудничестве перед его подписанием. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции посол Ирана в России Казем Джалали.

"Различными методами мы, конечно же, актуализируем наши отношения, один из этих способов - это всеобъемлющий договор о сотрудничестве. Этот договор охватывает все сферы: политику, безопасность, культуру, оборону и так далее, - сказал он. - Мы обменялись мнениями. Исламская Республика Иран высказала свои соображения и замечания РФ. Мы ждем, когда наши российские коллеги и друзья выскажут нам свои соображения и сделают замечания".

Посол добавил, что далее этот документ пойдет на подпись высших должностных лиц России и Ирана, а потом должен будет получить ратификацию в парламентах двух стран. 

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