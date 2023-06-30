Суд Кишинева по требованию прокуроров продлил депутату Таубер домашний арест

Обвинения касаются фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, а также принятия незаконного финансирования от организованной преступной группы

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Суд Кишинева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении домашнего ареста депутату Марине Таубер, которая занимала в ныне запрещенной в республике партии "Шор" пост вице-председателя. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии.

"Обвинения касаются фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, а также принятия незаконного финансирования от организованной преступной группы. В ходе слушаний было рассмотрено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в отношении Таубер в виде домашнего ареста", - говорится в распространенном сообщении. Продление меры пресечения на 20 дней политику подтвердили и в пресс-службе партии.

Таубер ранее заявила о готовности сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит президент страны Майя Санду и Партия действия и солидарности, которая оказывает давление на оппозицию за организацию массовых протестов.

В Молдавии прошлым летом начались организованные партией "Шор" протесты с требованием отставки Санду, правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власти ответственность за тяжелый экономический кризис. В свою очередь Санду обвинила партию в незаконном финансировании, в попытке государственного переворота и в планах саботировать проевропейский курс страны. Позже Конституционный суд Молдавии запретил деятельность партии, но депутаты ее сохранили мандаты и действуют как независимые парламентарии.