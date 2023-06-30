Посол Ирана прокомментировал ситуацию с сожжением Корана в Швеции

Как считает Казем Джалали, Запад вступает в период большого упадка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Западный мир стоит на пороге большого упадка, заявил на пресс-конференции в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя ситуацию с сожжением Корана в Швеции.

"Кажется, что западный мир вступает в большой упадок, - сказал он. - Коран является божественным посланием к человечеству, и несколько миллиардов человек, как минимум, около двух миллиардов человек, следуют Корану, Коран является для них священным". По его словам, если бы Запад не шел к упадку, сожжение и оскорбление Корана и других священных писаний было бы невозможно.

Джалали подчеркнул, что сожжение Корана в Стокгольме в дни празднования Курбан-байрама стало одним из "самых античеловечных и преступных действий, которые давно осуществляются на Западе". "Мы это не считаем свободой слова, считаем, что это противоречит совести, логике, а также оскорбляет божественные ценности", - указал он.

Посол также поблагодарил президента России Владимира Путина за визит в Дербент и посещение мечети. "Это как раз, мы считаем, является человеческим и благородным поступком", - отметил дипломат.

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции в среду на площади Медборъярплатсен. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников.