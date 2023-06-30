Иран по дипканалам ведет работу над нормализацией отношений с Египтом

Дипломатические связи между Каиром и Тегераном были разорваны в 1980 году после Исламской революции, когда Египет предоставил убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тегеран проводит работу по восстановлению отношений с Каиром по дипломатическим каналам. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Сейчас это дело [восстановление отношений] отслеживается через дипломатические каналы, работа идет. Мы [Иран] надеемся, что в будущем мы будем свидетелями [нормализации] отношений между Ираном и Египтом", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, какие меры Тегеран принимает по налаживанию отношений с Каиром.

Дипломатические связи между Каиром и Тегераном были разорваны в 1980 году после Исламской революции, когда Египет предоставил убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Кроме того, на двусторонних отношениях сказалось подписание арабской республикой мирного соглашения с Израилем. Курс на нормализацию отношений страны взяли лишь в 2010 году, но официально они так и не были восстановлены.

Пресс-конференция Джалали приурочена к проведению Дней культуры Ирана в России, которые пройдут с 4 по 8 июля.