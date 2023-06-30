СМИ: уличенный в поддержке нацизма финский министр подаст в отставку

При этом парламент страны 28 июня отклонил вотум недоверия Вильгельму Юнниле, инициированный оппозицией

СТОКГОЛЬМ, 30 июня. /ТАСС/. Министр по экономическим вопросам Финляндии Вильгельм Юннила, ранее неоднократно использовавший нацистскую риторику, намерен подать в отставку. Об этом в пятницу сообщил телеканал Yle.

Матти Путконен, представитель партии "Истинные финны", членом которой является Юннила, уточнил, что министр заявил о своем намерении в письменном виде. "Несмотря на доверие со стороны партии и парламентской группы, я вижу ситуацию так: на основании необходимости продолжения работы правительства и сохранения репутации Финляндии я пришел к выводу, что больше не могу удовлетворительно выполнять работу министра", - приводит Yle выдержку из разосланного Юннилой обращения.

Парламент Финляндии 28 июня отклонил вотум недоверия Юнниле, инициированный оппозицией 20 июня из-за его неоднократных высказываний нацистского содержания в прошлом, а также участия в различных мероприятиях, связанных с ультраправыми организациями. Юннила извинился за инциденты в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).