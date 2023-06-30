В Белоруссии осталось принять около 10 законов для реализации обновленной конституции

На закрытии девятой сессии нижней палаты белорусского парламента особое внимание уделили обеспечению национальной безопасности во всех ее аспектах

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли большую часть законопроектов, необходимых для приведения нормативно-правовой базы в соответствие с положениями обновленной конституции, осталось рассмотреть около десятка документов. Об этом, выступая на закрытии девятой сессии нижней палаты белорусского парламента, сообщил ее председатель Владимир Андрейченко.

"Главным итогом сессии стало приведение законодательства в соответствие с обновленной конституцией. Основные задачи выполнены. <...> Вместе с тем работу над законами, запланированными к принятию в развитие положений конституции, а их осталось порядка десяти, нужно завершать в самое ближайшее время", - приводит его слова пресс-служба Палаты представителей.

Председатель палаты отметил, что особое внимание на сессии уделено обеспечению национальной безопасности во всех ее аспектах - политическом, оборонном, экономическом, социальном. Он напомнил, что законодательно повышены статус и роль органов государственной безопасности, ужесточена уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности, принят законопроект о народном ополчении.

В середине марта, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая заявила, что законотворческая деятельность, направленная на приведение нормативно-правовой базы в соответствие с положениями обновленной Конституции Белоруссии, идет интенсивно.

Обновленная Конституция Белоруссии, принятая на состоявшемся в феврале 2022 года республиканском референдуме, вступила в силу 15 марта того же года. В настоящее время белорусские законодатели продолжают работу по приведению нормативно-правовой базы в соответствие с положениями обновленного основного закона.