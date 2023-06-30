В США заявили, что не хотят нестабильности в РФ, это имело бы глобальные последствия

Белый дом также сохранял предельную осторожность в своей риторике, чтобы не укреплять подозрения в поддержке смены режима в России, сообщила газета Politico

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотели бы дестабилизации политической обстановки в России, считают, что это могло бы иметь негативные последствия для всего мира. Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на американских и зарубежных чиновников.

"США не заинтересованы в нестабильности в России, которая может перекинуться на Европу", - заявила бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор. По словам американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена поднимала вопросы о стабильности в России, когда прорабатывала реакцию на попытку мятежа ЧВК "Вагнер". Белый дом также сохранял предельную осторожность в своей риторике, чтобы не укреплять подозрения в поддержке смены режима в России, уточняет издание.

"Нестабильность где угодно имеет свои издержки - для населения страны и для региона. В таком месте, как Россия, она может иметь глобальные последствия" - заявил газете американский чиновник. Он также выразил сомнение в устойчивости российских институтов в случае смены власти в стране. "Будет затронуто все - от глобальных поставок нефти, газа и обогащенного урана до сельского хозяйства и продовольственной безопасности", - считает, в свою очередь, дипломат из Центральной Азии.