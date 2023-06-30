Главком ВСУ признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления

При этом Валерий Залужный не назвал, сколько именно таких танков были потеряны Украиной

ТАСС, 30 июня. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал потерю украинской стороной в ходе боевых действий танков Leopard германского производства, назвав их обычной целью на поле боя.

В интервью The Washington Post Залужный заявил, что несколько танков Leopard, находящихся на вооружении ВСУ, уже были уничтожены российскими силами. При этом он не назвал, сколько именно таких танков были потеряны Украиной.

"Мы получили [танки] Leopard не для того, чтобы показывать их на парадах. И не для того, чтобы политики или знаменитости фотографировались на их фоне, - заявил Залужный, комментируя уничтожение в боях танков Leopard, принадлежавших ВСУ. - Они прибыли сюда для войны. И Leopard на поле боя - это не Leopard, а еще одна цель".

Украинские войска применяют танки Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении танков этого типа. 27 июня президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин.