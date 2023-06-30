Ирак готовит запрос на экстрадицию иммигранта, который сжег копию Корана в Швеции

Если Салван Момик будет выдан Ираку, то ему грозит до трех лет лишения свободы

КАИР, 30 июня. /ТАСС/. Иракские власти готовят официальные документы для экстрадиции иммигранта, выходца из Ирака Салвана Момика, который совершил в Стокгольме акт сожжения копии священной для мусульман книги - Корана. Если он будет выдан Ираку, то ему по суду грозит до трех лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщил представитель Высшего судебного совета страны.

"Председатель Высшего судебного совета [Ирака] поручил прокуратуре совместно с судебными органами завершить юридические процедуры по запросу об экстрадиции беженца иракского происхождения, который сжег в Швеции копию Корана", - указал представитель высшей судебной инстанции Ирака, слова которого привел новостной портал Shafaq News. Он добавил, что запрос будет составлен и направлен в соответствии с уголовным кодексом страны.

Как пояснили в Высшем судебном совете, "даже если преступление было совершено за пределами Ирака, но имело влияние на ситуацию внутри страны, лицо, его совершившее, может быть отдано под суд на иракской территории в случае его экстрадиции". Если Момика будет передан иракским властям, то "ему будет предъявлено обвинение по статье о богохульстве, которая, согласно уголовному кодексу Ирака, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет".

Указанный представитель пояснил, что в случае отказа Швеции от экстрадиции иракского иммигранта Багдад имеет право предъявить иск Стокгольму "за нарушение Международной конвенции по действиям Интерпола и Устава ООН". Он указал, что если дело примет такой оборот, то Багдад должен выиграть судебный процесс, так как, по его словам, "деяние, совершенное преступником, затрагивает суверенитет Ирака".

Вечером в четверг посол Швеции была вызвана в МИД Ирака, где ей была вручена нота протеста. Иракские власти потребовали от Стокгольма выдачи иммигранта, иракца по национальности, который в Стокгольме сжег несколько страниц Корана, чтобы судить его на территории Ирака.

Акция в Стокгольме прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.