СМИ: в суд Мадагаскара подали иск на президента по поводу его французского гражданства

Как отметила бывший глава ассоциации адвокатов Мадагаскара Фанирисоа Эрнаиво, Андри Радзуэлина обвиняется в государственной измене, шпионаже, подлоге и посягательстве на государственную безопасность

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Иск с требованием установить обстоятельства получения президентом Мадагаскара Андри Радзуэлиной гражданства Франции подан ассоциацией "Действие за развитие Мадагаскара" (ADM) в судебные инстанции Антананариву. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RFI.

"Мы считаем, что Радзуэлина утратил свое гражданство [Мадагаскара] в соответствии со статьями 42 и 43 кодекса о гражданстве, - заявила президент ADM и бывший глава ассоциации адвокатов Мадагаскара Фанирисоа Эрнаиво. - Радзуэлина нарушил закон, баллотируясь на президентских выборах". Она отметила, что в поданном иске Радзуэлина обвиняется в государственной измене, шпионаже, подлоге и посягательстве на государственную безопасность.

Эрнаиво участвовала в 2018 году в качестве кандидата на президентских выборах и проиграла Радзуэлине. Очередные президентские выборы должны пройти на Мадагаскаре в ноябре текущего года. Ожидается, что Радзуэлина будет добиваться переизбрания.

В июне этого года СМИ Мадагаскара сообщили, что Радзуэлина в 2014 году одновременно со своей женой и тремя детьми получил гражданство Франции. Статья 42 кодекса о гражданстве предусматривает утрату гражданства Мадагаскара совершеннолетним мадагаскарцем, если он добровольно приобретает гражданство иной страны. В свою очередь стать 46 конституции требует, чтобы кандидат в президенты имел местное гражданство. Сейчас оппозиция утверждает, что победа Радзуэлины на президентских выборах 2018 года является неконституционной.

В свою очередь Радзуэлина заявил, что гражданство Франции было получено им автоматически и по причине происхождения его деда. Однако оппозиция требует доказательств того, что он не запрашивал гражданства Франции. В текущем месяце в парламенте островного государства было начато расследование на предмет получения Радзуэлиной гражданства другой страны.