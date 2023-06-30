СМИ: Макрон прибыл на заседание оперштаба по борьбе с беспорядками во Франции

В заседании участвуют руководители силовых ведомств и некоторые другие члена правительства

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вернулся в Париж с саммита ЕС в Брюсселе, чтобы возглавить заседание оперативного штаба по борьбе с беспорядками. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM, который показал кадры прибытия участников встречи.

Совещание штаба проходит в здании МВД. В заседании, по данным администрации французского лидера, участвуют руководители силовых ведомств, а также ряд других членов правительства.

По данным Елисейского дворца, Макрон готов рассмотреть любые меры для стабилизации положения и ожидает конкретных предложений от премьер-министра Элизабет Борн и министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Ранее министр-делегат по вопросам жилищной политики Оливье Клейн, допустил, что президент Франции может объявить чрезвычайное положение.

Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения.

В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. В ходе беспорядков в ночь на пятницу было задержано 875 человек, пострадало 249 полицейских и жандармов. По данным СМИ, среди участников погромов много молодежи, в том числе в возрасте 14-18 лет.