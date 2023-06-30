Представитель Госдепа обсудил на Тайване двусторонние отношения

Стороны также затронули вопросы, связанные с АТЭС, и экономические связи

ГОНКОНГ, 30 июня. /ТАСС/. Курирующий председательство США в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей в ходе визита на Тайвань обсудил с властями острова американо-тайваньские отношения. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Американского института на Тайване (AIT, де-факто выполняет функции посольства США).

Согласно документу, он встретился с "высокопоставленными официальными лицами" Тайваня и обсудил вопросы, связанные с АТЭС, и экономические отношения между островом и США. Визит проходил с 27 по 28 июня. Других подробностей о его поездке не приводится.

Тайвань является членом АТЭС под официальным названием "Китайский Тайбэй". Власти КНР выступают против участия главы администрации острова в мероприятиях форума, поэтому на саммите АТЭС в Бангкоке в прошлом году Тайвань представлял специальный представитель Моррис Чан - основатель крупнейшего тайваньского производителя чипов и других полупроводников TSMC.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений острову достигает около $19 млрд.

Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). В состав форума входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.