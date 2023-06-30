Обвинение просит суд арестовать депутата Рады от партии Порошенко по делу о мошенничестве

По словам замдиректора Госбюро расследований Александра Удовиченко, "доказательства достаточно весомы"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины попросит суд арестовать депутата Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Сергея Алексеева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщил на брифинге замдиректора ГБР Александр Удовиченко.

По его словам, "доказательства достаточно весомы, чтобы обратиться в суд с ходатайством к избранию меры пресечения с избранием залога в 10 млн гривен (порядка $267 тыс. - прим. ТАСС)".

Ранее офис генерального прокурора сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Украины уже предъявили Алексееву обвинение. По данным следствия, парламентарий обманом завладел денежными средствами гражданина Германии в размере $50 тыс. Как проинформировали в Службе безопасности Украины (СБУ), депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции. В СБУ добавили, что за подобное преступление предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, у Алексеева провели обыск, изъяты загранпаспорта, телефоны и деньги. По словам Геращенко, "Европейская солидарность" расценивает эти действия как "продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата".