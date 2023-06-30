Белорусские сенаторы одобрили выход из соглашения с Украиной по налогообложению

Минск по дипломатическим каналам получил от Киева уведомление о решении прекратить с 20 декабря 2022 года действия соглашения в связи с "коренным изменением обстоятельств"

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о прекращении действия межправительственного соглашения с Украиной об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее приняли депутаты Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны.

В заключении постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности по проекту закона отмечается, что Минск по дипломатическим каналам получил от Киева уведомление о решении прекратить с 20 декабря 2022 года действия соглашения в связи с "коренным изменением обстоятельств". "Такие действия нарушают процедуру денонсации путем направления инициатором расторжения договора второй стороне соответствующего уведомления по дипломатическим каналам за шесть месяцев до завершения календарного года и делают невозможным ее применении белорусской стороной. В сложившихся обстоятельствах Беларусь вынуждена считать соглашение прекратившим действие на основании статьи 60 Венской конвенции", - говорится в документе.

Ранее в Палате представителей сообщили, что для Белоруссии применение соглашения предлагается прекратить с 1 января 2023 года. Там подчеркивали, что принятие закона гарантирует паритет в налоговых взаимоотношениях и исключит необоснованные односторонние потери вследствие предоставления льгот украинским резидентам в соответствии с соглашением.

Украинские власти регулярно сообщают о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. Только с начала 2023 года Киев разорвал соглашения с Белоруссией об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения, о сотрудничестве в сфере защиты информации и в сфере туризма.