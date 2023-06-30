На Украине считают угрозой присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев следит за ситуацией

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Киев считает угрозой присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии и пристально отслеживает ситуацию в республике. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Возникновение новых угроз, связанных в том числе с деятельностью <...> ЧВК "Вагнер", отслеживается и не снято с повестки дня. Украина внимательно изучает и анализирует весь комплекс вопросов безопасности, в частности изменений в перемещении <...> войск и техники на территории Беларуси и других сопредельных с Украиной территориях", - написал он в своем Twitter.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post признал, что "Вагнер" - один из его страхов.