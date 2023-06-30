DPA: решение о продлении полномочий нынешнего генсека НАТО могут утвердить 4 июля

По сведениям агентства, представители военно-политического блока не смогли согласовать новую кандидатуру на пост генерального секретаря альянса, которая была бы приемлема для всех стран НАТО

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Решение о продлении срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на один год будет формально утверждено, предположительно, 4 июля. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

По данным агентства, представителям военно-политического блока так и не удалось согласовать новую кандидатуру на пост генсека альянса, которая была бы приемлема для всех стран НАТО.

Ранее на этой неделе информацию о формальном продлении полномочий Столтенберга опубликовала газета Politico. В статье говорилось о решении "на будущей неделе", конкретной даты не называлось.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре.

Столтенберг занимает пост генсека с 2014 года.