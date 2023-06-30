30 июня, 12:27,
обновлено 30 июня, 12:43

DPA: саммит Евросоюза не достиг консенсуса по вопросу распределения беженцев

EPA-EFE/ VINCENZO LIVIERI
© EPA-EFE/ VINCENZO LIVIERI

По данным агентства, Венгрия и Польша не согласились с текстом заявления

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе не достигли консенсуса по вопросу о распределении мигрантов по государствам сообщества.

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Как сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, совместного заявления по теме миграции не будет.

По информации DPA, Венгрия и Польша не согласились с подготовленным на саммите текстом заявления, так что ожидается лишь некий документ от имени главы Евросовета Шарля Мишеля.

Агентство напомнило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил блокировать поставки оружия Киеву в случае, если не будут учтены интересы его страны. Он назвал "миграционной войной" переговоры в Брюсселе по теме миграции. 

Теги:
ВенгрияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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