В наиболее затронутых беспорядками коммунах Франции отменят массовые собрания

По словам президента страны Эмманюэля Макрона, это необходимо для защиты граждан

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что распорядился отменить массовые мероприятия в коммунах, которые в наибольшей степени затронуты беспорядками.

"В связи с беспорядками было принято решение отменить праздничные мероприятия и массовые собрания в целом ряде коммун, - сказал Макрон после заседания оперативного штаба в Париже. - Это сделано для того, чтобы защитить наших сограждан".

Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения.

В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. В ходе беспорядков в ночь на пятницу было задержано 875 участников беспорядков, пострадало 249 полицейских и жандармов. По данным СМИ, среди участников погромов много молодежи, в том числе в возрасте 14-18 лет.

Для стабилизации ситуации в ряде коммун столичного округа введен комендантский час.