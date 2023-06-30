Макрон заявил, что треть задержанных за беспорядки во Франции - подростки и молодежь

Президент "призвал родителей к ответственности"

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что не менее трети задержанных за участие в беспорядках - это молодежь и несовершеннолетние.

"Треть задержанных - это молодые и очень молодые люди, - сказал Макрон после заседания оперативного штаба в Париже, которое было посвящено ситуации с беспорядками в стране. - Я призываю родителей к ответственности. Республика не может заменить семьи".

Ранее газета Le Parisien сообщила, что с вечера четверга было задержано 875 участников беспорядков.

Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения.

В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. В ходе беспорядков в ночь на пятницу пострадало 249 полицейских и жандармов.

Для стабилизации ситуации в ряде коммун столичного округа введен комендантский час.