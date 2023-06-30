30 июня, 12:39,
обновлено 30 июня, 13:38
Военная операция на Украине

Шольц: лидеры ЕС в Брюсселе обсудили вопросы оказания долгосрочной помощи Украине

AP Photo/ Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo/ Markus Schreiber

Также они рассмотрели вопрос расширения производства боеприпасов в Европе

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудили вопросы оказания долгосрочной помощи Украине и расширения производства боеприпасов в Европе. Об этом заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи.

"Мы активно обсуждали, как можно усилить роль Европы в Североатлантическом альянсе. Для меня ясно, что мы должны расширить в Европе наши оборонные мощности, повысить производительность нашей оборонной промышленности. Это касается особенно производства боеприпасов", - сказал Шольц.

"Для Украины поставки боеприпасов имеют экзистенциальное значение", - считает канцлер. "Но мы продолжим нашу поддержку [Киева] не только в этой области", - утверждал он, снова повторив свои слова о том, что Запад будет оказывать помощь Украине "столько, сколько это будет необходимо". "Мы обсудили, как обеспечить эту поддержку на долгосрочную перспективу", - сообщил Шольц. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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