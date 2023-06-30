Шольц заявил, что никто не знает, как можно изъять замороженные активы Центробанка РФ

Канцлер ФРГ сообщил, что лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и проинформировать о результатах

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов Центробанка РФ с целью их использования для восстановления Украины и заявил, что никто не знает, как это возможно.

"Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", - сказал глава правительства ФРГ в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Шольц сообщил, что лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и проинформировать о результатах.

"Ситуация такова, что нет предложения, которое сейчас было бы зрелым для его принятия на законодательном уровне. С точки зрения того, как это можно сделать. Поэтому я считаю, что нужно тщательно изучить очень много очень разных фактических вызовов и понять, что вообще возможно", - добавил он. "Этого пункта мы еще не достигли, так что нельзя сказать, что я за или против. Никто не может в настоящий момент поддержать что-то конкретное, потому что все говорят, что это следует долго изучать, поскольку это непросто", - констатировал канцлер.

Еврокомиссия с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачи их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной. По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.