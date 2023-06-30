Дутерте: Филиппины могут стать мишенью для КНР из-за расширения военного присутствия США

По словам экс-президента, думать, что Вашингтон не разместит ядерное оружие на Филиппинах, было бы "слишком наивно или глупо"

БАНГКОК, 30 июня. /ТАСС/. Филиппины могут стать мишенью для Китая в связи с расширением военного присутствия США в стране. Об этом заявил бывший филиппинский президент Родриго Дутерте (2016-2022), сообщает в пятницу газета Manila Standard.

Экс-президент подчеркнул, что регулярно встречается с послом Китая на Филиппинах для обсуждения двусторонних отношений. В ходе одной из встреч китайский дипломат указал, что если администрация действующего главы государства Фердинанда Маркоса - младшего "предоставит территорию, с которой могут быть предприняты агрессивные действия по отношению к Китаю, Филиппины всегда будут мишенью".

Дутерте поставил под сомнение решение правительства предоставить США доступ к большему числу военных баз на Филиппинах. По его словам, думать, что США не разместят ядерное оружие на Филиппинах, было бы "слишком наивно или глупо". "Я считаю, что Филиппины превратятся в кладбище, если начнется война. <...> Если мы ведем войну и уничтожаем союзников поблизости, Филиппины наверняка подвергнутся удару из-за присутствия вооруженных сил США", - сказал он.

Соединенные Штаты и Филиппины 12 апреля по итогам встречи глав министерств обороны и внешнеполитических ведомств двух стран в Вашингтоне договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны, в том числе с целью сдерживания и ответа на возможные угрозы.

В феврале Вашингтон и Манила достигли договоренности о получении американскими военными доступа на четыре новые базы на территории Филиппин. У двух государств есть многолетний союз в сфере безопасности, который включает в себя договор о взаимной обороне и пакт EDCA от 2014 года, позволяющий американским войскам перемещаться через пять филиппинских баз. После расширения пакта Соединенные Штаты получили доступ как минимум к девяти военным базам.

Китай ранее предупреждал, что США ставят под угрозу мир в регионе из-за расширенного военного соглашения с Филиппинами, в том числе у спорного Южно-китайского моря и Тайваня. США и Филиппины также договорились о возобновлении совместного патрулирования в Южно-Китайском море, прерванного во время правления Дутерте.