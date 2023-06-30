Глава ЕК сообщила, что ЕС поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов

Также Евросоюз поставил Киеву свыше 2 тыс. ракет

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. ЕС в рамках принятого в марте 2023 года "снарядного пакета" уже поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет, должен выполнить свою задачу по поставкам Киеву 1 млн снарядов и ракет за год. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Евросоюз уже поставил 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет в рамках нашего обязательства направить [Киеву] в течение 12 месяцев 1 млн снарядов (было принято в конце марта этого года - прим. ТАСС). Мы на пути к выполнению этой цели", - сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что для производства и ускоренных поставок боеприпасов Украине ЕС выделил из Европейского фонда мира €2 млрд за последние три месяца.