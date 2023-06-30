Spiegel: власти Германии недовольны неосведомленностью разведки в ситуации с ЧВК "Вагнер"

По данным издания Федеральная разведывательная служба заранее получала от американской разведки данные о перемещении отрядов группы, но "не смогла их самостоятельно верифицировать"

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) столкнулась с критикой из-за неосведомленности о намерении ЧВК "Вагнер" совершить мятеж в России. Как сообщил в пятницу журнал Der Spiegel, руководство спецслужбы теперь распорядилось тщательнее проверять поступающие сведения от других западных партнеров.

По данным издания, БНД заранее получала от американской разведки данные о перемещении отрядов ЧВК "Вагнер", однако "не смогла их самостоятельно верифицировать" и правильно оценить.

В частности, в прошлую пятницу, за несколько часов до попытки мятежа, представители БНД встречались с главой МИД Анналеной Бербок, но даже не затронули эту тему в своем докладе. Уже вечером того же дня в германском МИД увидели сообщения в социальных сетях о попытке мятежа и попытались добиться разъяснений от разведывательной службы. Ответ последовал через продолжительное время, а выводы сотрудника основывались на данных из открытых источников, пишет журнал.

Министр обороны Борис Писториус узнал о ходе событий утром 24 июня из сообщений информационных агентств, говорится в статье.

В разведке успели сделать выводы из этой ситуации, говорится в материале. Во вторник на этой неделе в штаб-квартире БНД был отдан приказ тщательно проверять уровень осведомленности и всю информацию от спецслужб дружественных стран, пишет Der Spiegel. Главе спецслужбы Бруно Калю, "возможно, следует беспокоиться за свой пост", отмечается в статье.

"Слишком часто происходящее в мире становится для нас сюрпризом", - прокомментировал ситуацию представитель Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер. Ранее уже сообщалось, что врасплох германскую разведку застал приход к власти в Афганистане талибов. А за день до начала российской СВО - 23 февраля 2022 года - глава БНД Бруно Каль прибыл в Киев и покидал Украину в спешном порядке следующим утром.