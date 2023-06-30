30 июня, 13:08

Польша намерена участвовать в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия

AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, решение принято в связи с размещением Россией ТЯО в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Польша в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

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Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", - сказал он. 

Теги:
БелоруссияРоссияПольшаМоравецкий, Матеуш
© Информационное агентство ТАСС
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