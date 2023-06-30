Митрополиту УПЦ Павлу предлагали закрыть дела за отказ выступать против раскольников

По его словам, сделку предлагали представители Службы безопасности Украины

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел рассказал, что получал от правоохранителей предложение о закрытии дел при условии, что он больше не будет выступать против раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и ее главы Епифания.

"Мне сказали, что, если я не буду выступать против Епифания и поддержу переход монахов лавры в ПЦУ, все дела в отношении меня будут закрыты", - цитирует Павла украинское издание "Страна".

По его словам, такую сделку предлагали представители Службы безопасности Украины.

В конце марта власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Уже вечером 1 апреля суд избрал наместнику лавры меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Наместник лавры просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить туда на богослужения, но суд отказал ему и обязал отбывать домашний арест с электронным браслетом вдали от Киево-Печерской лавры - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

В конце мая митрополиту продлили срок ареста до 1 июля. В пятницу суд вновь принял решение продлить Павлу круглосуточный домашний арест еще на два месяца.