AFP: лидеры 10 стран ЕС обсудили проблемы в связи с перспективой приема в союз Украины

По данным агентства, никаких конкретных решений на этой встрече принято не было

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Лидеры 10 государств Евросоюза провели в пятницу утром на полях саммита ЕС закрытую встречу, посвященную обсуждению потенциальных проблем, которые поставит перед Евросоюзом перспектива приема в сообщество Украины, Молдавии и Грузии, а также государств Западных Балкан. Об этом сообщило в пятницу Agence France Presse со ссылкой на источники.

"10 европейских лидеров собрались в пятницу в Брюсселе на полях саммита ЕС, чтобы обсудить возможные последствия приема в сообщество Украины и других государств, чтобы не оказаться в ситуации отторжения [странами - членами ЕС] глубоких преобразований, которые для этого предстоит провести в ЕС", - отмечает агентство. По его информации, с инициативой такой встречи выступили Германия, Нидерланды и Франция. В ней также приняли участие Бельгия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция.

Агентство подчеркнуло, что на этой встрече не обсуждались проблемы готовности государств - кандидатов, там обсуждались только проблемы, с которыми Евросоюз столкнется в случае нового расширения. Никаких конкретных решений на этой встрече принято не было, прошла лишь предварительная дискуссия.

Проблема управления

Первая проблема - это проблема управления. После приема всех официальных стран - кандидатов на вступление и Грузии количество стран - членов ЕС вырастет с 27 до 36. Это потребует изменения системы принятия решений в сообществе, чтобы оно оказалось способно принимать какие бы то ни было решения. Причем речь идет не только о проблеме наличия у государств сообщества права вето, от которого придется отказываться в пользу разных форм большинства. Евросоюзу предстоит также реформировать состав Еврокомиссии и Совета ЕС, поскольку нынешний вариант (по одному представителю от каждой страны) сделает их чрезмерно громоздкими и не способными к эффективной работе.

Изменение порядка формирования Совета ЕС и Еврокомиссии потребует, в свою очередь, пересмотра базовых соглашений ЕС, что является крайне сложным и болезненным процессом. Так, например, подготовка Лиссабонского соглашения Евросоюза 2009 года, на основании которого, в частности, была создана полноценная внешнеполитическая служба ЕС, заняла 4 года.

Проблема аграрной политики

Еще один чрезвычайно проблемный вопрос, который необходимо решить до приема Украины: как реформировать Общую аграрную политику ЕС. На эту программу уходит более одной трети бюджета Евросоюза, она направлена на поддержку европейских фермеров. Европейцам предстоит решить, как сделать так, чтобы присоединение к ЕС столь крупной аграрной страны как Украина не привело к кризису перепроизводства сельскохозяйственной продукции внутри Евросоюза.

Обсуждались и другие вопросы, например, возможно ли принятие Украины в ЕС до того, как ее возьмут в НАТО, и должны ли реформы Евросоюза быть завершены до того, как начнется собственно прием новых стран, или они могут идти параллельно.