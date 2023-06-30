СМИ: девять стран ЕС могут получить дополнительные места в ЕП после 2024 года

В частности, по одному дополнительному мандату получат Австрия, Дания, Финляндия, Словакия, Ирландия, Словения и Латвия

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) поддержал инициативу об увеличении числа евродепутатов от некоторых стран ЕС. После выборов 2024 года его состав может расшириться на 11 мест, дополнительные мандаты получат девять государств сообщества, сообщила в пятницу бельгийская газета The Brussels Times.

Как отмечает издание, за это предложение проголосовали 316 депутатов ЕП, против - 169, воздержались - 67. Теперь этой инициативе предстоит получить единогласное одобрение со стороны глав государств и правительств ЕС. Новые места призваны "отобразить меняющуюся демографическую картину в девяти странах - участницах ЕС".

В частности, по одному дополнительному мандату получат Австрия, Дания, Финляндия, Словакия, Ирландия, Словения и Латвия. На два места увеличится квота Нидерландов и Испании. Отмечается, что Бельгия также запрашивала возможность усилить группу своих представителей в ЕП на одного или двух депутатов, а Франция - на четырех, но пока по этому вопросу голосования не проводилось.

Согласно европейскому законодательству, число представителей от стран ЕС в ЕП ограничено 751 депутатом, однако после выхода Великобритании из состава Евросоюза количество парламентариев сократилось до 705. В ЕП пока не намерены слишком сильно увеличивать квоты стран, поскольку стремятся "сохранить резерв в 28 свободных мест для возможных будущих изменений на территории ЕС", отмечает издание.