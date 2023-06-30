Что известно о протестах во Франции

Массовые протесты, перетекшие в беспорядки, проходят практически по всей Франции после того, как несколько дней назад полицейские применили табельное оружие против подростка арабского происхождения, в результате чего он погиб.

В ходе беспорядков уже задержаны около 900 человек, треть из них - несовершеннолетние и молодежь. Пострадали 249 полицейских. Ущерб от погромов пока не поддается оценке. Подавить беспорядки пытаются 40 тыс. правоохранителей, из которых 5 тыс. - в Париже.

ТАСС собрал основную информацию о протестах.

С чего все началось

Утром 27 июня полицейские в пригороде Парижа Нантере заметили желтый Mercedes А-класса с польскими номерными знаками, который на высокой скорости двигался по автобусной полосе. Включив проблесковые маячки, они попробовали остановить машину, однако 17-летний водитель арабского происхождения Нахель М. отказался подчиниться и надавил на газ, несмотря на красный сигнал светофора и находящихся около его автомобиля сотрудников полиции. В этот момент один из полицейских применил табельное оружие и выстрелил подростку в грудь, тот умер на месте.

Как выяснила прокуратура Нантера, водитель желтого Mercedes многократно нарушал правила дорожного движения: на скорости проезжал пешеходные переходы, ездил без водительского удостоверения, сопротивлялся полиции.

Выстрелившего в подростка полицейского заключили под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Однако прокуратура также расследует отказ водителя подчиниться законным требованиям полиции и "попытку убийства представителя власти" - согласно рапорту полицейских, подросток намеревался задавить правоохранителей на автомобиле. Семья Нахеля считает это клеветой, однако его мать заявила, что "не имеет претензий" к полиции.

Сразу после появления информации о происшествии в Нантере начались беспорядки, которые распространились по всей стране начиная с расположенных близ Парижа коммун. Протестующие забрасывали правоохранителей фейерверками, камнями и бутылками, поджигали мусорные баки и автомобили.

Политическая реакция

Совет министров Франции сразу после инцидента заявил, что произошедшее "вызывает потрясение". Президент Эмманюэль Макрон от лица "всей нации" выразил "солидарность с семьей погибшего".

Такая реакция немедленно вызвала возмущение профсоюза полиции, который призвал не "осуждать коллег" до решения суда и "дать возможность правосудию делать свою работу". Поспешным, преувеличенным и безответственным назвала заявление Макрона и лидер крупнейшей оппозиционной силы - правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

В то же время президент Франции поддержал и подавляющих беспорядки правоохранителей. Макрон поблагодарил их за действие "исключительно в соответствии с законами республики" и стремление "защищать граждан".

Протесты по всей стране

Однако ситуация продолжила накаляться, вскоре протесты переросли в погромы. Демонстранты начали поджигать полицейские автомобили, а также представительства органов власти, а затем перешли на школы, офисы, магазины и любой транспорт.

МВД Франции сообщило о взрывном росте спланированных ограблений магазинов и частных домов. Злоумышленники ограбили ТЦ в центре Парижа, разгромили и обворовали магазины на торговой улице Риволи. В Марселе также грабили магазины и поджигали коммунальную технику.

Спецназ пришлось привлечь в Бордо, Лилле, Лионе, Тулузе, Марселе, Реймсе, Страсбурге. Там поджигали транспорт, комиссариаты полиции, госучреждения, школы, всего - около 500 зданий, 565 автомобилей и 21 автобус.

В столичном регионе группа из 20 молодых людей напала на пост полиции перед тюрьмой Френ. Погромщики пытались ворваться в музей Пабло Пикассо. Из-за поджогов общественного транспорта пришлось остановить движение многих автобусных и половины трамвайных маршрутов. В пригороде Парижа Бобиньи был сожжен медицинский автобус для кардиопомощи женщинам.

В коммуне Кламар к юго-западу от Парижа вводился комендантский час. В регионе Овернь - Рона-Альпы на юго-востоке Франции из-за поджогов запретили продажу пиротехники и бензина.

"Белый марш"

29 мая в Париже в знак солидарности с застреленным подростком начался "белый марш" (по цвету раздаваемых футболок) с требованиями "осуществления правосудия", он прошел по авеню Пабло Пикассо, а также в центре Нантера.

По оценке МВД Франции, число участников достигало 6 тыс., в основном это были молодые люди. Как сообщал корреспондент ТАСС с места события, многие участники марша носили элементы арабского национального костюма.

Однако мирной акция была недолго: сначала отдельные участники марша выкрикивали оскорбительные лозунги в сторону полиции, затем начали забрасывать правоохранителей бутылками и камнями, а потом - бить окна зданий и поджигать автомобили.

В итоге силовики применили слезоточивый газ, для подавления начавшихся беспорядков направлялся спецназ. Беспорядки перекинулись и на другие регионы Франции - и если до "белого марша" общее число задержанных едва превышало 200, то после резко возросло почти до 900.

Переход на Брюссель

В ночь на 30 июня беспорядки перешли на столицу соседней Бельгии - Брюссель. После призывов в соцсетях выйти на улицы, "как во Франции", молодые люди собрались во многих районах города.

Наиболее напряженной обстановка была в районе Аннессенс и Южного вокзала. Там жгли костры, поджигали машины, баррикадировали проезды. В итоге задержано 47 несовершеннолетних и 16 взрослых.

Одновременно в городе проходит двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза, посвященный проблемам миграции и ситуации на Украине. Президент Франции был одним из его участников, но для проведения заседания кризисного штаба ему пришлось покинуть Брюссель.

По итогам межведомственного совещания членам правительства Франции предписано ограничить передвижение по стране. По словам министра - делегата по вопросам жилищной политики Оливье Клейна, рассматривается возможность введения чрезвычайного положения.