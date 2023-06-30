WSJ: вооруженные силы США испытывают кадровый голод из-за падения престижа военной службы

Причиной падения популярности военной службы, как считает газета, стали 20 лет войны США в Ираке и Афганистане без крупных военных побед, а также скандалы из-за низкого качества жилья и медобслуживания для солдат, маленькие зарплаты у низших чинов и так далее

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой новобранцев из-за падения престижа военной службы среди американской молодежи. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на статистические данные Пентагона.

Лишь 9% молодых американцев в возрасте от 16 до 21 года выразили желание служить в армии, в то время как до пандемии коронавируса этот показатель составлял 13%. Причиной падения популярности военной службы, как считает газета, стали 20 лет войны США в Ираке и Афганистане без крупных военных побед, а также скандалы из-за низкого качества жилья и медицинского обслуживания для солдат, маленькие зарплаты у низших чинов, а также участившиеся случаи посттравматического стрессового расстройства и самоубийств среди военнослужащих.

Газета уточняет, что 80% новобранцев составляют родственники американских военнослужащих, однако и они все реже выбирают карьеру в рядах Вооруженных сил. "Те, кто может на них повлиять, говорят им не идти в армию. Мамы и папы, дяди, тренеры и пасторы не считают это хорошей идеей", - заявил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майк Маллен.

Согласно статистике оборонного ведомства США, набор 2022 года стал наиболее трудным за последнее время. Сухопутные войска недобрали 25% новобранцев, что стало самым большим дефицитом новых рекрутов с 1973 года. Ожидается, что в 2023 году этот род войск недополучит 15 тыс. новобранцев при заявленной цифре в 65 тыс. человек. Военно-морские силы США предполагают, что недоберут 10 тыс. человек из 38 тыс., а военно-воздушные силы - 10 тыс. из 27 тыс. Проблема является настолько острой, что отсутствие ее решения вынудит Пентагон сократить численность личного состава Вооруженных сил, отмечает WSJ.