Возвращение США в ЮНЕСКО и беспорядки во Франции. Главные события 30 июня

Возвращение США в ЮНЕСКО

Участники Генеральной конференции ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию без немедленного погашения долга.

Всего голосовали 142 страны. Проект резолюции поддержали 132 делегации. Против выступили 10 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Иран и Китай. Еще 15 стран воздержались.

США направили уведомление о выходе из организации 12 октября 2017 года, обвинив ЮНЕСКО в "антиизраильской предвзятости" и заявив о необходимости ее глобального реформирования. Членство страны прекратили 31 декабря 2018 года.

Протесты во Франции

Во Франции в ходе беспорядков задержали около 900 человек, треть из них - несовершеннолетние и молодежь. Пострадали 249 полицейских. Массовые протесты начались после того, как полицейские применили табельное оружие против подростка арабского происхождения, в результате чего он погиб.

В ночь на 30 июня митинги прошли в Брюсселе. Силовики задержали 47 несовершеннолетних и 16 взрослых.

Одновременно в городе проходит двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза. Эмманюэль Макрон был одним из его участников, но для проведения заседания кризисного штаба ему пришлось покинуть столицу.

По итогам межведомственного совещания членам правительства Франции предписано ограничить передвижение по стране.

Задержание гендиректора концерна "Автоматика"

СК задержал генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало об аресте.

Арест российского хоккеиста в Польше

В Польше арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. Как сообщает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, гражданин РФ "в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах".

Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Перенос МАКС

Авиасалон Международного авиационно-космического салона перенесли на 2024 год. В Telegram-канале мероприятия сообщили, что в настоящее время он продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны.