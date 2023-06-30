Путин в разговоре с Моди проинформировал его о последних событиях в России

Лидеры Индии и РФ также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает МИД Индии на своем сайте, Путин проинформировал о последних событиях в России.

"Премьер-министр Нарендра Моди провел сегодня телефонный разговор с президентом Российской Федерации <...> Владимиром Путиным. Они рассмотрели прогресс в двустороннем сотрудничестве и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент Путин проинформировал премьер-министра о последних событиях в России", - говорится в сообщении.

По информации индийского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили и ситуацию, связанную с Украиной. "Обсуждая ситуацию на Украине, премьер-министр вновь призвал к диалогу и дипломатии", - отмечается в тексте.

"Оба лидера договорились оставаться на связи и продолжать прилагать усилия для дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами", - указывает МИД Индии.