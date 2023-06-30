Участницы встречи глав МИД в Монголии призвали "Талибан" не ограничивать права женщин

Они по их мнению, движение должно дать женщинам Афганистана доступ к образованию, занятости и обеспечить равноправное участие в общественной жизни

УЛАН-БАТОР, 30 июня. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) должно незамедлительно отказаться от ограничения прав и свобод женщин и девочек в Афганистане. Соответствующее заявление содержится в декларации, принятой в пятницу по итогам состоявшейся в столице Монголии встречи женщин - глав МИД 30 стран, сообщает с места события корреспондент ТАСС.

"Мы призываем "Талибан" незамедлительно отказаться от ограничения основных прав и свобод женщин и девочек в Афганистане, в том числе доступа к образованию, занятости, свободы передвижения и равноправного участия в общественной жизни. Настоятельно призываем все государства и организации использовать свое влияние в соответствии с Уставом ООН для содействия безотлагательному отказу от этой политики", - говорится в принятом документе.

Женщины - главы МИД отдельно выразили обеспокоенность неблагоприятным воздействием ситуации вокруг Украины на женщин и детей, а также на глобальную продовольственную безопасность.

Встреча министров, в которой приняли участие главы МИД Индонезии, Франции, ФРГ и ЮАР, прошла по инициативе главы внешнеполитического ведомства Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Она предложила коллегам официально закрепить неформальную традицию встреч женщин - глав МИД после крупных международных конференций и мероприятий.