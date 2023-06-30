Замглавы офиса Зеленского признал отсутствие прогресса в получении от Запада активов РФ

Инвесторы также не желают вкладывать в украинскую экономику из-за рисков, заявил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Украина не достигла прогресса в попытках добиться от западных стран передачи ей замороженных активов России, а инвесторы не желают вкладывать в украинскую экономику из-за рисков. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Как вы знаете, большой объем активов заморожен, однако процесс [их конфискации] активно продвигается только на Украине. В других юрисдикциях пока нет большого движения", - заявил он на встрече с журналистами, видеозапись которой опубликована в Telegram-канале офиса президента Украины. Он также расценил как прецедент решение ЕС передавать Украине средства, взимаемые в качестве налога на прибыль от замороженных российских активов.

"К сожалению, мы не видим пока большого аппетита на инвестиции на Украине. И единственная причина - военные риски", - продолжил Шурма. Он пояснил, что в настоящий момент не существует системы, способной застраховать эти риски, поскольку речь идет о проектах восстановления на сумму в десятки и сотни миллиардов долларов. Шурма высказал мнение, что единственным способом страховки станет вступление страны в НАТО.

Евросоюз готовится ввести новый налог на прибыль с замороженных российских активов, за счет чего сможет передавать Украине до €3 млрд в год на восстановление страны, сообщила в четверг газета Guardian. Международный депозитарий Euroclear, на площадке которого размещена большая часть замороженных активов, взимает 20-процентный налог на прибыль от операций с ними. Эти деньги уже передают Украине, а сейчас речь идет о дополнительном налоге.

С весны 2022 года, по данным европейских СМИ, ЕС заморозил порядка €300 млрд золотовалютных резервов России и еще €29 млрд представителей крупного российского бизнеса. Однако Еврокомиссия не смогла конфисковать эти средства, поскольку такой механизм в принципе отсутствует в международной практике, а подобный шаг еще больше подорвет веру остальных государств мира в надежность хранения активов в западных банках.