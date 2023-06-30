Премьер Италии заявила, что пыталась до последнего убедить Венгрию и Польшу по мигрантам

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что по итогам двухдневного саммита главы государств и правительств Евросоюза не смогли принять заключительный документ по миграции из-за несогласия с его положениями Будапешта и Варшавы

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила в пятницу, что до последнего на саммите ЕС пыталась убедить Венгрию и Польшу одобрить соглашение о мерах по сдерживанию миграции. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что по итогам двухдневного саммита главы государств и правительств Евросоюза не смогли принять заключительный документ по миграции из-за несогласия с его положениями Будапешта и Варшавы.

"Я пыталась посредничать [в переговорах] с Польшей и Венгрией, мы продолжим работать с этими странами [по миграционной проблеме]", - приводит ее слова агентство ANSA.

При этом она указала, что "не разочарована теми, кто защищает собственные национальные интересы". "Их несогласие не касается внешних масштабов [проблемы], которая является приоритетной для нас, но они не согласны с решением внутреннего аспекта", - пояснила итальянский премьер.

Для Италии вопрос о мерах сдерживания миграции был одним из ключевых в повестке данного саммита. Страна подвергается невероятному миграционному давлению - с начала года по морю, преимущественно из Туниса, к южным берегам Италии прибыли почти 65 тыс., что более чем в два раза больше, чем в прошлом году. Рим настаивает на оказании помощи ЕС Тунису в деле предотвращения незаконной миграции. Годами Италия, возглавляемая разными правительствами, настаивает на применении принципа равномерного расселения мигрантов по странам ЕС по квотам, а также пересмотре Дублинских соглашений, согласно которым прием мигрантов ложится на страну их прибытия.

Нынешнего премьера - лидера правой партии "Братья Италии" Джорджу Мелони - с польскими и венгерскими правящими кругами связывают общие позиции по многих вопросам, в том числе подходы к пресечению незаконной миграции. Совсем недавно Мелони была переизбрана лидером Альянса европейских консерваторов и реформистов, в который входит и правящая партия Польши "Право и справедливость".